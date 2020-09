F1 | Todt tra griglia invertita | l' esempio di Indy e la Ferrari

(Di venerdì 18 settembre 2020) Test, costi,e, soprattutto,. In una lunga intervista alla testata tedesca Auto Moto und Sport , Jeanha parlato di tutti questi temi, dando una sua lettura su come ...

peterkama : Todt rivela: «Ho visto Schumi la scorsa settimana, sta combattendo» #corsera L'ex team principal Ferrari è tra i p… -

Ultime Notizie dalla rete : Todt tra

Partendo proprio dalla Ferrari, Todt è stato tiepido nei confronti di Maranello, sottolineando però che la situazione di oggi, per quanto difficile, non sia così negativa come quando arrivò lui nel 19 ...LA RICOSTRUZIONE DEGLI ANNI '90 Come ricordato nei giorni scorsi da Ross Brawn, la ricostruzione che ha portato la Ferrari a dominare in F1 nei primi anni del nuovo millennio ha richiesto parecchio te ...L’ex team principal della Scuderia di Maranello ha espresso il suo parere sull’attuale situazione Ferrari, non volendo fare paragoni col passato Sebbene oggi il momento attraversato da questa Ferrari ...