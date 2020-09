Eurozona, surplus partite correnti in crescita a luglio (Di venerdì 18 settembre 2020) (Teleborsa) – Nel mese di luglio la bilancia delle partite correnti dell’Area Euro chiude con un surplus di 16,6 miliardi di euro, in calo rispetto all’avanzo di 20,7 miliardi di giugno. I dati non destagioalizzati evidenziano un avanzo di 25,5 miliardi rispetto ai 17,3 miliardi precedenti E’ quanto ha rilevato dalla BCE, secondo cui la componente dei servizi ha evidenziato un bilancio positivo per 5 miliardi e quella dei beni per 17 miliardi, mentre la partita dei redditi evidenzia un avanzo di 6 miliardi. Il tutto è stato in parte controbilanciato dal deficit di 11 miliardi nei redditi secondari. Nell’arco dei 12 mesi terminati a luglio 2020, le partite correnti hanno registrato un surplus di 259 miliardi di euro ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 18 settembre 2020) (Teleborsa) – Nel mese dila bilancia delledell’Area Euro chiude con undi 16,6 miliardi di euro, in calo rispetto all’avanzo di 20,7 miliardi di giugno. I dati non destagioalizzati evidenziano un avanzo di 25,5 miliardi rispetto ai 17,3 miliardi precedenti E’ quanto ha rilevato dalla BCE, secondo cui la componente dei servizi ha evidenziato un bilancio positivo per 5 miliardi e quella dei beni per 17 miliardi, mentre la partita dei redditi evidenzia un avanzo di 6 miliardi. Il tutto è stato in parte controbilanciato dal deficit di 11 miliardi nei redditi secondari. Nell’arco dei 12 mesi terminati a2020, lehanno registrato undi 259 miliardi di euro ...

(Teleborsa) - Nel mese di luglio la bilancia delle partite correnti dell'Area Euro chiude con un surplus di 16,6 miliardi di euro, in calo rispetto all'avanzo di 20,7 miliardi di giugno. I dati non de

