Dzeko+Suarez | si può davvero? Cifre | dettagli e possibile svolta

DZEKO SUAREZ JUVENTUS- Dopo la fumata bianca per Dzeko, la Juventus proverà ad affiancare al bosniaco un altro attaccante per completare il reparto offensivo in vista dell'imminente stagione. La Juve potrebbe piombare realmente anche su Suarez? Operazione complicata, ma non impossibile, anche per l'ingaggio dell'attaccante del Barcellona potrebbe avere degli sgravi fiscali arrivando dall'estero. Suarez più Dzeko alla Juventus? Il piano di Paratici Tanti punti interrogativi: il possibile arrivo di Suarez potrebbe coincidere con la cessione di Dybala? Tutte le piste resteranno aperte fino al termine del mercato, anche perchè, dopo l'affare Ronaldo, niente sembrerebbe esser ormai impossibile in questo pazzo mondo del calciomercato.

forumJuventus : GdS: 'Suarez, giovedì il test poi in 7 giorni può dire sì. Dopo l’ok, l’iter per il passaporto sarebbe rapido. Ma D… - giusle69 : @_Morik92_ Dzeko non è un top e proprio perché in questo momento non si puo spendere si doveva puntare su Suarez ch… - Bea_Mary84 : @daniel_milia Può essere ma non c’entra nulla con ciò che ho detto io però ?? Dzeko e Suarez ricoprono lo stesso ide… - Dario59452333 : @SimoneAvsim Io mi auguro il bene della Juventus non mi fisso sui giocatori. Dzeko Suarez e Kean e Dybala si può c… - Hurricane_05 : 1.Agnelli disse che voleva puntare a una rosa giovane 2.Secondo voi può mai vendere #Dybala in un mercato dove ness… -

