Covid-19, tre nuovi casi positivi in Irpinia: due sono di Avellino (Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL'Azienda Sanitaria Locale comunica che sono risultati positivi al Covid 19 i tamponi naso-faringei effettuati su 3 persone: 2, residenti nel comune di Avellino, contatti di caso; 1, residente nel comune di Sperone contatto di caso. L'Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi.

Tre mesi coricato nel letto hanno lasciato sull’osso sacro ... Prete a Cremona, la parrocchia è ciò che più gli manca della vita pre covid, quando ancora non faticava per salire sull’altare a dire ...

CUNEO CRONACA - Nonostante il periodo Covid, l’Asl CN1 e l’azienda ospedaliera S. Croce e Carle, in collaborazione con la Rete e Compagnia del Buon Cammino presieduta da Ermanno Bressy, proseguono con ...

Roma – Sono 181 i nuovi casi di Covid-19 all’interno della Regione Lazio, con 131 positivi a Roma. “Su quasi 10 mila tamponi oggi nel Lazio – commenta l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Ales ...

