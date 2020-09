Conferenza stampa Fonseca: «Contento di avere una squadra giovane, sposo il progetto della società» (Di venerdì 18 settembre 2020) Conferenza stampa Fonseca, il tecnico giallorosso è intervenuto prima della partita contro l’Hellas Verona. Ecco le sue dichiarazioni Paulo Fonseca, tecnico della Roma, è intervenuto prima della partita contro l’Hellas Verona. Ecco le sue dichiarazioni: «Ha un modo diverso si giocare, ma sono soddisfatto perché è un ragazzo molto intelligente e ha capito tutto quello che gli ho detto». PROGRAMMAZIONE – «Io sono d’accordo su questa linea, di avere una squadra più giovani. Stiamo cercando di portare giocatori giovani, ma abbiamo anche chi ha esperienza. Possiamo fare un mix». A breve le parole del tecnico giallorosso Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 settembre 2020), il tecnico giallorosso è intervenuto primapartita contro l’Hellas Verona. Ecco le sue dichiarazioni Paulo, tecnicoRoma, è intervenuto primapartita contro l’Hellas Verona. Ecco le sue dichiarazioni: «Ha un modo diverso si giocare, ma sono soddisfatto perché è un ragazzo molto intelligente e ha capito tutto quello che gli ho detto». PROGRAMMAZIONE – «Io sono d’accordo su questa linea, diunapiù giovani. Stiamo cercando di portare giocatori giovani, ma abbiamo anche chi ha esperienza. Possiamo fare un mix». A breve le parole del tecnico giallorosso Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Ragazza uccisa, rinviata conferenza stampa familiari Agenzia ANSA Presentazione dell'appuntamento con il TEDx Ferrara

Martedì 22 settembre 2020 alle 12, nella sala dell'Arengo (residenza municipale), sarà presentato in conferenza stampa l'appuntamento con il TEDx (Technology Entretainment, Design) "Age of Change", in ...

Tlc: Calcagno, timori su veto Ue a rete unica? polemiche strumentali

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 set - Le preoccupazioni su un possibile veto da parte dell'Antitrust Ue riguardo al progetto di rete unica in Italia "sono polemiche strumentali". Lo ha detto ...

Fiorentina, Borja Valero ritorna: “Voglio guadagnarmi il rispetto della gente in campo, non per l’affetto passato”

FIORENTINA BORJA VALERO – Borja Valero ha scelto il cuore e ritorna alla Fiorentina dopo gli anni trascorsi con l’Inter. Queste le parole principali del centrocampista spagnolo in conferenza stampa: “ ...

