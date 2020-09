Città metropolitana, nominato il vicesindaco (Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – nominato dal sindaco Luigi de Magistris il numero due della Città metropolitana. È Domenico Marrazzo, in quota deMa. Una decisione che arriva dopo due mesi in cui la poltrona è rimasta vacante. A luglio infatti le dimissioni del vicesindaco Francesco Iovino che ha abbandonato deMa e l’incarico in seguito alla sua candidatura alle regionali con Italia Viva. “Con enorme piacere che accetto questo nuovo incarico – ha detto Marrazzo -. Mi impegnerò a svolgerlo con l’entusiasmo di sempre e con grande senso di responsabilità, lo stesso che da anni impiego nel lavoro che quotidianamente svolgo con le scuole e che continuerò a svolgere“. L'articolo Città metropolitana, nominato il ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –dal sindaco Luigi de Magistris il numero due della Città. È Domenico Marrazzo, in quota deMa. Una decisione che arriva dopo due mesi in cui la poltrona è rimasta vacante. A luglio infatti le dimissioni delFrancesco Iovino che ha abbandonato deMa e l’incarico in seguito alla sua candidatura alle regionali con Italia Viva. “Con enorme piacere che accetto questo nuovo incarico – ha detto Marrazzo -. Mi impegnerò a svolgerlo con l’entusiasmo di sempre e con grande senso di responsabilità, lo stesso che da anni impiego nel lavoro che quotidianamente svolgo con le scuole e che continuerò a svolgere“. L'articolo Cittàil ...

