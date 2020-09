Basta falsità e aggressioni nei confronti del MoVimento 5 Stelle. Grillo e Di Maio pubblicano il video che smentisce l’aggressione all’inviato di Rete4 (Di venerdì 18 settembre 2020) “Beppe non è mai stata una persona violenta e questo video, diffuso qualche ora fa proprio da lui, lo dimostra. L’attacco che gli è stato rivolto nei giorni scorsi è vergognoso. Basta falsità e aggressioni nei confronti del MoVimento 5 Stelle”. E’ quanto scrive su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, pubblicando il video che scagiona il fondatore M5S, Beppe Grillo, dall’accusa, che gli era stata rivolta da diversi media, di aver aggredito, sulla spiaggia di Marina di Bibbona, l’inviato della trasmissione di Rete4 Dritto e rovescio. Il video inizia con la frase: “Attenzione! Le immagini che seguono potrebbero urtare la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 18 settembre 2020) “Beppe non è mai stata una persona violenta e questo, diffuso qualche ora fa proprio da lui, lo dimostra. L’attacco che gli è stato rivolto nei giorni scorsi è vergognoso.falsità eneidel”. E’ quanto scrive su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di, pubblicando ilche scagiona il fondatore M5S, Beppe, dall’accusa, che gli era stata rivolta da diversi media, di aver aggredito, sulla spiaggia di Marina di Bibbona, l’inviato della trasmissione diDritto e rovescio. Ilinizia con la frase: “Attenzione! Le immagini che seguono potrebbero urtare la ...

