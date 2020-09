“Ballando con le Stelle” torna tra un tampone e l’altro. Con Allegri primo ballerino per una notte (Di venerdì 18 settembre 2020) «Quei tre mesi di fermo sono stati una mannaia sulla nostra testa. E pensare che noi avevamo già cominciato a prepararci fin dall’11 marzo. Poi purtroppo il periodo buio, angosciante, con i partecipanti che ballavano via internet seguendo il maestro». Dall’espressione tirata e pensierosa di Milly Carlucci quando ricorda questo lungo periodo di ansia e di tensione viene davvero da credere che lo staff di Ballando con le Stelle ne abbia viste di tutti i colori. Ora sabato si va in onda. I tamponi settimanali sono stati tutti negativi, anche se si è avuta paura per un esito dubbioso su Paolo Conticini risolto poi con l’ok al successivo test di negatività. L’unico che sta aspettando l’ok per tornare in pista è Samuel Peron, fermo da un po’ di tempo. Presto toccherà anche a lui duettare con ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 18 settembre 2020) «Quei tre mesi di fermo sono stati una mannaia sulla nostra testa. E pensare che noi avevamo già cominciato a prepararci fin dall’11 marzo. Poi purtroppo il periodo buio, angosciante, con i partecipanti che ballavano via internet seguendo il maestro». Dall’espressione tirata e pensierosa di Milly Carlucci quando ricorda questo lungo periodo di ansia e di tensione viene davvero da credere che lo staff di Ballando con le Stelle ne abbia viste di tutti i colori. Ora sabato si va in onda. I tamponi settimanali sono stati tutti negativi, anche se si è avuta paura per un esito dubbioso su Paolo Conticini risolto poi con l’ok al successivo test di negatività. L’unico che sta aspettando l’ok perre in pista è Samuel Peron, fermo da un po’ di tempo. Presto toccherà anche a lui duettare con ...

