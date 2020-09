Ascolti TV | Giovedì 17 settembre 2020. Nero a Metà domina (21.1%), Chi Vuol Essere Milionario 10.9% (Di venerdì 18 settembre 2020) Nero a Metà 2 - Rosa Diletta Rossi e Miguel Gobbo Diaz Nella serata di ieri, giovedì 17 settembre 2020, su Rai1 Nero a Metà 2 ha conquistato 4.223.000 spettatori pari al 21.1% di share. Su Canale 5 Chi Vuol Essere Milionario? ha raccolto davanti al video 1.867.000 spettatori pari al 10.9% di share. Su Rai2 Un’Estate in Provenza ha interessato 1.199.000 spettatori pari al 5.6% di share. Su Italia 1 Chicago Med ha catturato l’attenzione di 925.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 Gotti – Il Primo Padrino ha raccolto davanti al video 934.000 spettatori pari ad uno share del 4.3%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 971.000 spettatori con il 6.2% di share. Su La7 PiazzaPulita ha registrato 869.000 spettatori con uno share del ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 18 settembre 2020)a Metà 2 - Rosa Diletta Rossi e Miguel Gobbo Diaz Nella serata di ieri, giovedì 17, su Rai1a Metà 2 ha conquistato 4.223.000 spettatori pari al 21.1% di share. Su Canale 5 Chi? ha raccolto davanti al video 1.867.000 spettatori pari al 10.9% di share. Su Rai2 Un’Estate in Provenza ha interessato 1.199.000 spettatori pari al 5.6% di share. Su Italia 1 Chicago Med ha catturato l’attenzione di 925.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 Gotti – Il Primo Padrino ha raccolto davanti al video 934.000 spettatori pari ad uno share del 4.3%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 971.000 spettatori con il 6.2% di share. Su La7 PiazzaPulita ha registrato 869.000 spettatori con uno share del ...

CorriereCitta : Ascolti Tv giovedì 17 settembre 2020: Nero a metà, Chi vuol essere milionario?, Dritto e rovescio, dati Auditel e s… - Teresa75641417 : Ma io mi chiedo se sck piace a voi cazzo ve ne frega...vi piace by bene guardatela e non rompete le palle ogni giov… - brownbranc : RT @IlContiAndrea: 'Gli ascolti dello scorso anno non ci hanno soddisfatto abbastanza” e #XFactor2020 punta alle storie dei cantanti al tem… - infoitcultura : X Factor 2020 al via giovedì 17 settembre, l’ammissione: “L’anno scorso ascolti… - GFucci58 : RT @IlContiAndrea: 'Gli ascolti dello scorso anno non ci hanno soddisfatto abbastanza” e #XFactor2020 punta alle storie dei cantanti al tem… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Giovedì Podcast, sempre più ascolti e sempre più lunghi (soprattutto fra i più giovani): i dati Nielsen 2019 Corriere della Sera