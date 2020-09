Ambulanza non si Presenta, Bambino Disabile non può Andare a Scuola (Di venerdì 18 settembre 2020) A causa del Covid-19 l’Ambulanza non si è Presentata e un Bambino Disabile di nove anni non è riuscito ad Andare a Scuola il primo giorno di lezione. La mamma del Bambino ha postato un messaggio di sfogo su Facebook, evidenziando la cocente delusione del figlio. Il Bambino desiderava tanto rivedere i propri compagni e … Leggi su youreduaction (Di venerdì 18 settembre 2020) A causa del Covid-19 l’non si èta e undi nove anni non è riuscito adil primo giorno di lezione. La mamma delha postato un messaggio di sfogo su Facebook, evidenziando la cocente delusione del figlio. Ildesiderava tanto rivedere i propri compagni e …

Ultime Notizie dalla rete : Ambulanza non Alunno disabile non va a scuola: l’ambulanza che lo accompagna non arriva Orizzonte Scuola Ciclista investito sull'Aurelia, grave a Cisanello

Le sue condizioni sono apparse subito gravi ai soccorritori. Sul posto sono intervenute l'automedica e un' ambulanza della Misericordia di Capezzano che dopo i primi soccorsi hanno trasportato il ...

Ambulanza interviene per soccorrere un giovane, poi la scoperta: "Ho perso ad un gioco"

"Oggi vi raccontiamo una storia che ha davvero dell’assurdo. Nella notte tra il 15 ed il 16 settembre una ambulanza del circuito 118 della Napoli 1 viene allertata per Codice Rosso (riferita perdita d ...

Napoli, sviene in casa e i genitori chiamano il 118: aveva perso una partita a Fortnite

Napoli, perde a Fortnite, sviene e i genitori chiamano il 118 Una ambulanza del 118 è intervenuta nella notte in un appartamento nel centro di Napoli in seguito a una richiesta di aiuto relativa a un ...

Le sue condizioni sono apparse subito gravi ai soccorritori. Sul posto sono intervenute l'automedica e un' ambulanza della Misericordia di Capezzano che dopo i primi soccorsi hanno trasportato il ...

"Oggi vi raccontiamo una storia che ha davvero dell'assurdo. Nella notte tra il 15 ed il 16 settembre una ambulanza del circuito 118 della Napoli 1 viene allertata per Codice Rosso (riferita perdita d ...

Napoli, perde a Fortnite, sviene e i genitori chiamano il 118 Una ambulanza del 118 è intervenuta nella notte in un appartamento nel centro di Napoli in seguito a una richiesta di aiuto relativa a un ...