Addio Enzo Golino, intellettuale a tutto tondo (Di venerdì 18 settembre 2020) Giornalista e critico letterario, è stato per tanti anni vicedirettore dell'Espresso. Lo vogliamo ricordare ripubblicando un suo editoriale del 1987 che parte dalla controversa questione dell’ora di religione nelle scuole italiane, per riflettere sulla laicità dello Stato Leggi su espresso.repubblica (Di venerdì 18 settembre 2020) Giornalista e critico letterario, è stato per tanti anni vicedirettore dell'Espresso. Lo vogliamo ricordare ripubblicando un suo editoriale del 1987 che parte dalla controversa questione dell’ora di religione nelle scuole italiane, per riflettere sulla laicità dello Stato

Ultime Notizie dalla rete : Addio Enzo Addio Enzo Golino, intellettuale a tutto tondo L'Espresso E' morto Enzo Golino, l'intellettuale militante

E’ morto Enzo Golino, giornalista, saggista, critico letterario legato a Repubblica fin dalle origini. Golino aveva 88 anni ed era una firma storica anche dell’Espresso e del Venerdì. Nato a Napoli ne ...

