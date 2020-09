Zappacosta Genoa, tutto fatto: domani visite mediche (Di giovedì 17 settembre 2020) Il Genoa ha definito il trasferimento di Davide Zappacosta dal Chelsea: domani visite mediche e firma sul contratto Il Genoa ha definito il trasferimento di Davide Zappacosta dal Chelsea sulla base del prestito annuale fino al termine della stagione 2020/21. Come riportato da Sky Sport, l’esterno classe ’92 fa ritorno in Serie A dopo la parentesi alla Roma. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 settembre 2020) Ilha definito il trasferimento di Davidedal Chelsea:e firma sul contratto Ilha definito il trasferimento di Davidedal Chelsea sulla base del prestito annuale fino al termine della stagione 2020/21. Come riportato da Sky Sport, l’esterno classe ’92 fa ritorno in Serie A dopo la parentesi alla Roma. Leggi su Calcionews24.com

