Vasti incendi in Calabria, da Paola a Scalea va fuoco la costa tirrenica (Di giovedì 17 settembre 2020) Diversi incendi in Calabria, probabilmente di natura dolosa, hanno interessato alcuni comuni della costa tirrenica calabrese, i più colpiti sono stati quelli di San Nicola Arcella e quello di Scalea, entrambi in provincia di Cosenza. I roghi hanno causato diversi danni, lasciando senza acqua ed energia elettrica alcune abitazioni: sul posto stanno continuando a lavorare diverse squadre di Vigili del fuoco, alcune provenienti anche da fuori regione. In supporto all’emergenza sono intervenute le forze dell’ordine, un elicottero per lo spegnimento degli incendi e un Canadair. Vasti incendi in Calabria, va a fuoco l’intera costa tirrenica ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 17 settembre 2020) Diversiin, probabilmente di natura dolosa, hanno interessato alcuni comuni dellacalabrese, i più colpiti sono stati quelli di San Nicola Arcella e quello di, entrambi in provincia di Cosenza. I roghi hanno causato diversi danni, lasciando senza acqua ed energia elettrica alcune abitazioni: sul posto stanno continuando a lavorare diverse squadre di Vigili del, alcune provenienti anche da fuori regione. In supporto all’emergenza sono intervenute le forze dell’ordine, un elicottero per lo spegnimento deglie un Canadair.in, va al’intera...

robertonegriol1 : RT @RaffaellaDani: @Pontifex_it Nei gg scorsi ci sono stati e ci sono ancora vasti incendi in California è in Australia-Melbourne, perché n… - RaffaellaDani : @Pontifex_it Nei gg scorsi ci sono stati e ci sono ancora vasti incendi in California è in Australia-Melbourne, per… - minguzzi : A me pare che siamo ormai troppo oltre il 'rischio' del #climatechange. Ci siamo: 34 a settembre, vasti incendi in… - EnricoGallicani : Cambiamenti climatici ed incendi sempre più vasti - Arunberg3 : Vasti incendi devastano la West Coast degli #USA: cielo arancio su San Francisco, bruciano anche Oregon e Washingto… -