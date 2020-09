Ufficiale: Grosseto, dalla Samp arriva il terzino Campeol (Di giovedì 17 settembre 2020) Colpo Ufficiale per il Grosseto che, attraverso un comunicato, ha annunciato l’arrivo in prestito dalla Sampdoria – l’anno scorso era alla Vis Pesaro – del terzino Axel Campeol. Questo il comunicato del club toscano: Il Grosseto comunica l’arrivo in prestito dalla Sampdoria del difensore Axel Campeol, classe 2000, che lo scorso anno ha giocato con la maglia della Vis Pesaro. Un terzino sinistro, cresciuto nelle giovanili del Milan, che può giocare all’occorrenza anche come difensore centrale o terzino destro. La firma sul contratto è arrivata ieri al Centro sportivo di Roselle alla presenza del ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 17 settembre 2020) Colpoper ilche, attraverso un comunicato, ha annunciato l’arrivo in prestitodoria – l’anno scorso era alla Vis Pesaro – delAxel. Questo il comunicato del club toscano: Ilcomunica l’arrivo in prestitodoria del difensore Axel, classe 2000, che lo scorso anno ha giocato con la maglia della Vis Pesaro. Unsinistro, cresciuto nelle giovanili del Milan, che può giocare all’occorrenza anche come difensore centrale odestro. La firma sul contratto èta ieri al Centro sportivo di Roselle alla presenza del ...

NewsTuttoC : UFFICIALE - Grosseto, dalla Sampdoria ecco Axel Campeol - NewsTuttoC : UFFICIALE - Grosseto, per il centrocampo c'è il croato Vrdoljak - GrossetoSport : New post (Ufficiale, il croato Vrdoljak è un giocatore dell'Us Grosseto) has been published on GrossetoSport -… - ForzaPalermoIT : UFFICIALE - #Grosseto, preso l'ex rosa Erdis #Kraja #SerieC #Calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Grosseto Ufficiale: Grosseto, dalla Samp arriva il terzino Campeol alfredopedulla.com Lutto in città, si è spento il farmacista Rino Sarcoli

GROSSETO. Le Farmacie comunali riunite di Grosseto sono in lutto per la morte di Rino Sarcoli, scomparso a Grosseto a 71 anni ieri, 16 settembre, dopo un lungo calvario. Farmacista di professione, Sar ...

Lutto in città, il vescovo ricorda Rino: «Preghiamo fiduciosi per lui». Domani i funerali

GROSSETO – “Come vescovo e come Chiesa diocesana dobbiamo a Rino gratitudine e grande e riconoscenza. Preghiamo fiduciosi per lui, uomo dalla fede robusta e radicata, provata più volte nel crogiuolo d ...

Torino tutto da testare a Firenze: la Viola punta su concretezza e 3-4-3

Quali saranno i temi tattici di Fiorentina-Torino? La partita si presenta con diversi punti di domanda. Le due squadre sono ancora in uno stato embrionale, complice i pochi giorni di preparazione e il ...

GROSSETO. Le Farmacie comunali riunite di Grosseto sono in lutto per la morte di Rino Sarcoli, scomparso a Grosseto a 71 anni ieri, 16 settembre, dopo un lungo calvario. Farmacista di professione, Sar ...GROSSETO – “Come vescovo e come Chiesa diocesana dobbiamo a Rino gratitudine e grande e riconoscenza. Preghiamo fiduciosi per lui, uomo dalla fede robusta e radicata, provata più volte nel crogiuolo d ...Quali saranno i temi tattici di Fiorentina-Torino? La partita si presenta con diversi punti di domanda. Le due squadre sono ancora in uno stato embrionale, complice i pochi giorni di preparazione e il ...