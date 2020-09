Sullo smart working ci si divide. Ma in Italia esiste solo il work from home (Di giovedì 17 settembre 2020) Partiamo da un assunto fondamentale: quello che stiamo vivendo in Italia non è smart-working. Non che non sia una rivoluzione. Fino a qualche mese fa, poter lavorare dal divano di casa era impensabile. Ma questo modo di intendere il lavoro qui da noi viene confuso con un più semplice work from home, come lo chiamano negli Stati Uniti, in quanto l’unica differenza è il luogo da dove si lavora, non la modalità. Detto ciò, Sullo smart-working (o quel che è) ci si sta dividendo da tempo. Chi lo vede come un grande passo per l’uomo, chi come la fine delle relazioni professionali e chi, ancora, più realisticamente come un ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 17 settembre 2020) Partiamo da un assunto fondamentale: quello che stiamo vivendo innon è. Non che non sia una rivoluzione. Fino a qualche mese fa, poter lavorare dal divano di casa era impensabile. Ma questo modo di intendere il lavoro qui da noi viene confuso con un più semplice, come lo chiamano negli Stati Uniti, in quanto l’unica differenza è il luogo da dove si lavora, non la modalità. Detto ciò,(o quel che è) ci si stando da tempo. Chi lo vede come un grande passo per l’uomo, chi come la fine delle relazioni professionali e chi, ancora, più realisticamente come un ...

