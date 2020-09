Suarez e il suo arrivo all’Università di Perugia (Di giovedì 17 settembre 2020) Adesso ci siamo. Luis Suarez è appena arrivato all’Università per stranieri di Perugia, dove sosterrà l’esame di italiano, necessario per diventare cittadino comunitario. Il giocatore sarà impegnato per circa 40 minuti. Poi ripartirà quasi subito per tornare a Barcellona. Foto: Loris Cerquiglini L'articolo Suarez e il suo arrivo all’Università di Perugia proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 17 settembre 2020) Adesso ci siamo. Luisè appena arrivato all’Università per stranieri di, dove sosterrà l’esame di italiano, necessario per diventare cittadino comunitario. Il giocatore sarà impegnato per circa 40 minuti. Poi ripartirà quasi subito per tornare a Barcellona. Foto: Loris Cerquiglini L'articoloe il suoall’Università diproviene da Alfredo Pedullà.

