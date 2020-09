Recovery plan: le linee guida del governo. (Di giovedì 17 settembre 2020) di Redazione. Le linee guida del governo sul Recovery Fund spaziano dal raddoppio del Pil al meno tasse per i ceti medi. Poi dal digitale al green. Poi dalla salute alle infrastrutture e all’istruzione. E poi ancora dal lavoro agli investimenti. Sono questi soltanto alcuni degli obiettivi inseriti nelle 38 pagine di linee guida sul … Leggi su freeskipper (Di giovedì 17 settembre 2020) di Redazione. LedelsulFund spaziano dal raddoppio del Pil al meno tasse per i ceti medi. Poi dal digitale al green. Poi dalla salute alle infrastrutture e all’istruzione. E poi ancora dal lavoro agli investimenti. Sono questi soltanto alcuni degli obiettivi inseriti nelle 38 pagine disul …

Ultime Notizie dalla rete : Recovery plan Recovery plan, Gualtieri: «Non tanti microprogetti ma pochi e grandi» Il Sole 24 ORE Linee guida Recovery fund, il documento integrale del governo

Meno tasse sui ceti medi e sulle famiglie, puntare al raddoppio della crescita ad un livello in linea con la media Ue dell’1,6%, con più lavoro e più investimenti. Sono alcuni degli obiettivi inseriti ...

Ue: fonti governo a Cottarelli, nel Recovery plan mero errore materiale

Roma, 16 set 21:16 - (Agenzia Nova) - Fonti del governo precisano "in merito all’osservazione fatta sui social media dal professor Carlo Cottarelli sulle cifre, contenute nel documento sul Recovery pl ...

Recovery Fund. Governo pronto a riferire alle Camere

Il governo comunica ai presidenti di Montecitorio e Palazzo Madama i criteri per la definizione del Piano italiano per i fondi del Recovery plan. Un documento di 38 pagine e nove 'direttrici di interv ...

