Primi segni di vita per il Galaxy A52 | 5G e novità al 17 settembre

(Di giovedì 17 settembre 2020) L’estate di casa Samsung è stata decisamente bollente. E il 2021 promette d stupire addetti ai lavori e utenti con ulteriori novità. Novità che, tra le altre cose, fanno rima anche con ilA52. Si tratta del prossimo smartphone di fascia media del colosso sudcoreano, dato in uscita in tutto il mondo non prima del 2021. Proprio il SamsungA52 è in data odierna – 172020 – protagonista di tutta una serie di indiscrezioni a livello squisitamente tecnico, utilissime non solo per avere ulteriore conferma della sua esistenza ma anche e soprattutto per iniziare a farci un’idea delle sue caratteristiche e potenzialità. Prima di tutto, stando quanto si legge sulle pagine del portale AndroidHeadlines, pare quasi del tutto certo che il device mobile made in Seul ...