Per Bergoglio l'assassino di don Roberto Malgesini non è un clandestino ma solo un "malato di testa" (Di giovedì 17 settembre 2020) Non è un immigrato irregolare, non è un clandestino non espulso dal governo, non è un assassino a sangue freddo del prete che lo aiutava. E' un "malato di testa", un semplice malato di testa, un pazzo, secondo Papa Bergoglio. Quasi un'assoluzione per incapacità di intendere e di volere, quella del Pontefice, per il killer di don Roberto Malgesini, ricordato ieri dal Santo Padre, non senza quel sottile distinguo che ha fatto molto distinguere. L'assassino di don Roberto Malgesini? "Un malato di testa" "Desidero ricordare in questo momento don Roberto Malgesini, sacerdote della diocesi di Como che ieri mattina è stato ucciso da una persona bisognosa che lui stesso aiutava, ...

NicolaPorro : ?? È iniziato il toto-Papa e tra i nomi per il dopo #Bergoglio c'è anche il famoso elemosiniere. Il retroscena di Lu… - nicomar2610 : RT @IlMici8: È un concetto talmente semplice per chi si dichiara cattolico! Grazie Francesco - GiuseppeCrisaf1 : @stopcensurainfo i poveri e le persone bisognose non uccidono e per quanto è grande la loro dignità non pretendono… - NatyStellaq : RT @mx1282: L' uomo vestito da papa che ce la sta mettendo davvero tutta per demolire la dottrina cristiana , punto per punto “La Chiesa am… - Chiedonoperme : RT @Orwell1927: abbiamo sdoganato gay e tutto quanto gli ronza intorno, il sesso con i minori è prossimo ..... il dire di Bergoglio è sdoga… -