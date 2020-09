Open Arms, 75 si lanciano in mare. Altri 188 attendono lo sbarco (Di giovedì 17 settembre 2020) Non è stata la prima volta e rischia di non essere l’ultima: ieri mattina 75 naufraghi tratti in salvo da Open Arms si sono lanciati in mare sperando di raggiungere le coste siciliane a nuoto. Dal ponte della nave si vedeva la città di Palermo: in mezzo solo un miglio nautico e soprattutto la mancanza dell’autorizzazione allo sbarco. Altre dieci persone avevano compiuto lo stesso gesto martedì, nei pressi di Porto Empedocle. Después de reiteradas negativas #Malta y de informar … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 17 settembre 2020) Non è stata la prima volta e rischia di non essere l’ultima: ieri mattina 75 naufraghi tratti in salvo dasi sono lanciati insperando di raggiungere le coste siciliane a nuoto. Dal ponte della nave si vedeva la città di Palermo: in mezzo solo un miglio nautico e soprattutto la mancanza dell’autorizzazione allo. Altre dieci persone avevano compiuto lo stesso gesto martedì, nei pressi di Porto Empedocle. Después de reiteradas negativas #Malta y de informar … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

