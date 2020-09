Ok dell’Ue al marchio “Messi” | nessuna confusione con “Massi”

Leggi su calcioefinanza

(Di giovedì 17 settembre 2020) La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha respinto i ricorsi proposti dall’Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (Euipo) e da una società spagnola contro la sentenza del Tribunale che autorizza il calciatore Lionel Messi a registrare il“MESSI” per articoli e abbigliamento sportivi. Il caso risale al 2011, quando Messi chiese all’Euipo di registrare … L'articolo Ok dell’Ue al“Messi”:con “Massi” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.