MXGP 2020 è pronto a sfrecciare su PC e console. Annunciata la data di uscita (Di giovedì 17 settembre 2020) Milestone annuncia MXGP 2020, la nuova uscita dell'amata serie ufficiale della FIM Motocross World Championship, disponibile il 10 dicembre su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Windows PC /STEAM.Con MXGP 2020, puoi vivere appieno l'emozione dell'attuale stagione MXGP, gareggiando con 68 piloti di entrambe le categorie MXGP e MX2 sui 19 circuiti della stagione 2020. Partendo da rookie, i giocatori possono farsi strada verso la gloria, unirsi a una squadra ufficiale o crearne una propria.I tracciati MXGP ufficiali non sono sufficienti? Il Track Editor è tornato con alcune fantastiche feature aggiuntive. Grazie alla nuova funzione Heightmaps, i giocatori possono replicare le vere configurazioni dei tracciati MX, spesso ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 17 settembre 2020) Milestone annuncia, la nuovadell'amata serie ufficiale della FIM Motocross World Championship, disponibile il 10 dicembre su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Windows PC /STEAM.Con, puoi vivere appieno l'emozione dell'attuale stagione, gareggiando con 68 piloti di entrambe le categoriee MX2 sui 19 circuiti della stagione. Partendo da rookie, i giocatori possono farsi strada verso la gloria, unirsi a una squadra ufficiale o crearne una propria.I tracciatiufficiali non sono sufficienti? Il Track Editor è tornato con alcune fantastiche feature aggiuntive. Grazie alla nuova funzione Heightmaps, i giocatori possono replicare le vere configurazioni dei tracciati MX, spesso ...

