Massimiliano Allegri a Ballando con le Stelle, l'allenatore diventa tanguero per una notte (Di giovedì 17 settembre 2020) Massimiliano Allegri per il momento resta in cerca di una panchina, ma l'allenatore ex Juventus a breve si misurerà in un altro campo, vale a dire quello del ballo. Il tecnico livornese sarà impegnato nella prima puntata di sabato 19 settembre di Ballando con le Stelle, il noto format di Rai Uno condotto da Milly Carlucci. La storica trasmissione dedicata alla danza è solita avere un ospite del tutto estraneo alla gara come ballerino per una notte, e per sabato sarà proprio Allegri, che si esibirà in un tango con Roberta Beccarini.

