“Margine” | l’installazione site-specific di Nello Petrucci a Punta Campanella

(Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSi inaugura domenica 27 alle 16.30 a Torre Fossa lo Papa, località nell’area marina protetta di, “Margine” installazionedi. Si tratta di una scultura open-air in ferro che dialogherà visivamente con il paesaggio mediterraneo di Massa Lubrense. La Torre Cinquecentesca, antico baluardo saraceno con i suoi meravigliosi scorci sulla Baia di Napoli e la vicinissima isola di Capri, farà da cornice naturale all’opera diche verrà installata in modo permanente. “Margine” sorgerà , non a caso, proprio nel punto in cui Joseph Beuys, negli anni Ottanta, piantò una quercia come simbolo di impegno ecologico e di continua ...