La storia della spalla dolorante di Salvini a causa dei ‘troppi selfie’ (Di giovedì 17 settembre 2020) Dopo il gomito del tennista, ecco la spalla del selfista. A svelare quale sia stata la genesi del dolore alla spalla di Matteo Salvini è stato lo stesso staff del leader della Lega: a causa dei troppi selfie, il braccio del senatore si è infiammato. E l’indicazione è arrivata dallo stesso ex ministro durante i suoi comizi nella Bergamasca, quando ha rivelato di aver preso tre Muscoril per placare il dolore. Insomma, i selfie Salvini (evento clou al termine dei suoi interventi in piazza con i fan) stanno provocando alcuni problemi al segretario del Carroccio. LEGGI ANCHE > La strategia comunicativa di Salvini spiegata (bene) da Carofiglio VIDEO A svelare il problema alla spalla è stato lo stesso ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 17 settembre 2020) Dopo il gomito del tennista, ecco ladel selfista. A svelare quale sia stata la genesi del dolore alladi Matteoè stato lo stesso staff del leaderLega: adei troppi selfie, il braccio del senatore si è infiammato. E l’indicazione è arrivata dallo stesso ex ministro durante i suoi comizi nella Bergamasca, quando ha rivelato di aver preso tre Muscoril per placare il dolore. Insomma, i selfie(evento clou al termine dei suoi interventi in piazza con i fan) stanno provocando alcuni problemi al segretario del Carroccio. LEGGI ANCHE > La strategia comunicativa dispiegata (bene) da Carofiglio VIDEO A svelare il problema allaè stato lo stesso ...

Scoperta una nuova estinzione di massa: favorì i dinosauri

Milano, 17 set. (askanews) - Fino a ora le estinzioni di massa conosciute nella storia della vita sul nostro pianeta erano cinque. Ma un gruppo di scienziati di vari centri di ricerca nel mondo ha pub ...

Giuseppe Zenezini: il mago della ceramica di Castelnovo Bariano

"Dal 2016 - conclude -mi sono dedicato a tempo pieno alla ceramica quattrocentesca ferrarese, ispirandomi alla mitologia, alla storia, al quotidiano della corte umanistica estense. Sino ad oggi ho ...

Trent'anni fa moriva Angelo Schiavio, il più grande calciatore della storia del Bologna

Trent'anni fa, il 17 settembre 1990, moriva a 85 anni Angelo Schiavio, il più grande giocatore della storia del Bologna. Ma per i rossoblù rappresenta ancor oggi molto più di 242 gol in 348 partite. N ...

