La ricetta light degli involtini di carne e peperoni alla pizzaiola (Di giovedì 17 settembre 2020) involtini di vitello e peperoni alla pizzaiola Preparazione: 40 minutiCalorie per porzione: 216 Kcal INGREDIENTI PER 4 PERSONE: 500 g di vitello in 12 fettine sottili300 g di peperoni150 g di passata di pomodoro20 g di capperi sotto sale1 spicchio di aglio 2 cucchiai di olio extravergine di oliva sale pepe nero Procedimento Lavate e tagliate i peperoni a striscioline. In una padella, scaldate l'olio e unite i peperoni. Salate leggermente e fate cuocere a fiamma vivace per 10 minuti. Spegnete e fate intiepidire. Formate degli involtini avvolgendo un po' di peperoni all'interno di ciascuna fettina di vitello e fermatela con uno stuzzicadenti. Mettete nella stessa padella dei ...

