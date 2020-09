Kumbulla: “Grazie a tutti per questi 12 anni, spero di rendervi fieri di me” (Di giovedì 17 settembre 2020) Marash Kumbulla, attraverso i social, ha salutato i tifosi e il suo vecchio club, l’Hellas Verona. Queste le sue parole su instagram: “Cari butei, sono entrato in questo club quando avevo appena 8 anni, accompagnato da mio papà. Ho trascorso 12 anni in questa casa, più della metà della mia vita. A casa tua vivi sempre i momenti più belli e in questa famiglia ho condiviso gioie, lacrime e sogni di un bambino. Ho impresso dentro di me ogni momento di questa vita vissuta insieme. Ora è arrivato il momento di realizzare uno di questi grandi sogni, il passo più importante ad oggi della mia carriera, e lo faccio anche grazie a voi e a questo club fantastico che mi ha sempre supportato in tutto. Grazie a tutti voi e spero di ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 17 settembre 2020) Marash, attraverso i social, ha salutato i tifosi e il suo vecchio club, l’Hellas Verona. Queste le sue parole su instagram: “Cari butei, sono entrato in questo club quando avevo appena 8, accompagnato da mio papà. Ho trascorso 12in questa casa, più della metà della mia vita. A casa tua vivi sempre i momenti più belli e in questa famiglia ho condiviso gioie, lacrime e sogni di un bambino. Ho impresso dentro di me ogni momento di questa vita vissuta insieme. Ora è arrivato il momento di realizzare uno digrandi sogni, il passo più importante ad oggi della mia carriera, e lo faccio anche grazie a voi e a questo club fantastico che mi ha sempre supportato in tutto. Grazie avoi edi ...

