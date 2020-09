Inter | visite mediche per Pinamonti | “Voglio convincere la società a tenermi”

(Di giovedì 17 settembre 2020) Ritornato “alla base”, ossia dove è cresciuto calcisticamente, Andreaha effettuato oggi le, ed ha ottenuto l’idoneità fisica dal CONI. Non è ancora certo il futuro dell’attaccante che ha disputato l’ultima stagione con la casacca del Genoa, visto che potrebbe essere ceduto nuovamente per garantirgli maggiore spazio. Voglia di rimanereFstavolta ha tutta intenzione dila società nerazzurra a tenerlo in rosa e puntare su di lui, guadagnandosi al contempo una chance con la casacca che ha già indossato lungamente nel settore giovanile e con il quale conta anche 3 presenze tra il 2016 ed il 2018. Subito dopo leil giovane centravanti ...

