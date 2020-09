Grande Fratello Vip, svelato chi potrebbe sostituire Flavia Vento dopo il suo addio (Di giovedì 17 settembre 2020) Da quando Flavia Vento ha abbandonato il Grande Fratello Vip si susseguono i nomi dei possibili sostituti da Lucia Bramieri a Maicol Berti. Adesso è uscito un nuovo nome. Chi sarà dunque il vip che entrerà nella Casa più spiata d’Italia per sostituire la showgirl? Flavia Vento abbandona il GF Vip5, svelata una probabile sostituta: Cecilia Capriotti Da quando Flavia Vento ha abbandonato il reality di Alfonso Signorini sono circolati vari nomi di possibili sostituti. La showgirl ha ammesso di essere uscita dal Grande Fratello Vip 5 poiché sentiva troppo la mancanza dei suoi cani ed inoltre recentemente si è sfogata contro un’influencer ed ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 17 settembre 2020) Da quandoha abbandonato ilVip si susseguono i nomi dei possibili sostituti da Lucia Bramieri a Maicol Berti. Adesso è uscito un nuovo nome. Chi sarà dunque il vip che entrerà nella Casa più spiata d’Italia perla showgirl?abbandona il GF Vip5, svelata una probabile sostituta: Cecilia Capriotti Da quandoha abbandonato il reality di Alfonso Signorini sono circolati vari nomi di possibili sostituti. La showgirl ha ammesso di essere uscita dalVip 5 poiché sentiva troppo la mancanza dei suoi cani ed inoltre recentemente si è sfogata contro un’influencer ed ...

