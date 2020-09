Esalta il welfare di Mussolini Gogna mediatica per Leali

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 17 settembre 2020) Fabrizio Boschi Chi l'avrebbe mai detto che Benitosarebbe rimbalzato pure in un programma come il Grande Fratello Vip nel 2020 Chi l'avrebbe mai detto che Benitosarebbe rimbalzato pure in un programma come il Grande Fratello Vip nel 2020. Ricorda un po' il film di Luca Miniero Sono tornato, dove il Duce, torna in questa epoca, e cerca di sfondare in tv. A sfondare, invece, stavolta è stato il cantante 75enne Fausto(nella foto), pizzicato a elogiarecon un italiano claudicante: «Ha fatto delle cose per l'umanità, le pensioni, le cose È andato poi con Hitler. Hitler nella storia era un fan di». Poi, sempre secondo quanto riportato dalla rete, il cantante avrebbe aggiunto: «Se fai nove cose giuste e una ...