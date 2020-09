DAZN è pronta a scendere in campo, riparte il campionato e offerta multisport! (Di giovedì 17 settembre 2020) Ci siamo lasciati così, con la Juventus che si conferma campione d’Italia ma con Sarri sostituito in panchina da Pirlo, all’esordio da allenatore. Alle calcagna degli juventini troviamo le nerazzurre, Inter e Atalanta, che insieme alla Lazio quest’anno non si accontenteranno del territorio europeo, ma proveranno a riscrivere il podio che da anni vede il... Leggi su digital-news (Di giovedì 17 settembre 2020) Ci siamo lasciati così, con la Juventus che si conferma campione d’Italia ma con Sarri sostituito in panchina da Pirlo, all’esordio da allenatore. Alle calcagna degli juventini troviamo le nerazzurre, Inter e Atalanta, che insieme alla Lazio quest’anno non si accontenteranno del territorio europeo, ma proveranno a riscrivere il podio che da anni vede il...

sportli26181512 : #Media #Notizie Riparte la stagione, la squadra DAZN per il 2020/21: DAZN telecronisti 2020 2021 – La nuova stagion… - apetrazzuolo : TV - Riparte il campionato! La 'DAZN Squad' è pronta a scendere in campo - selectra_net : La Serie A è pronta per tornare in campo! Scopri le partite e i 4 big match che puoi vedere su @DAZN_IT… -