Calvizzano | 45enne coltiva marijuana “per scherzo” ma viene arrestato | IL NOME

puntomagazine : Il 45enne di Calvizzano ha spiegato ai militari dell’arma di aver coltivato le piante di marijuana durante il lockd… - fattidinapoli : Napoli: Calvizzano, coltiva marijuana “per scherzo” ma finisce in manette. 45enne arrest... - -

Ultime Notizie dalla rete : Calvizzano 45enne

Aveva cominciato a coltivarla come hobby, per avere un passatempo nei giorni in cui era costretto a restare chiuso in casa per via del lockdown dovuto alla pandemia di coronavirus ancora in corso. Alm ...NAPOLI – I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Marano di Napoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 45enne di Calvizzano già noto alle forze dell’ordine. Du ...Coltivava marijuana per scherzo, arrestato dai carabinieri di Marano. A fare irruzione in un appartamento di Calvizzano i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Marano, che hanno arres ...