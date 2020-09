Besseghini Arera | Accelerare definizione Albo venditori

(Di giovedì 17 settembre 2020) Roma, 17 set. -(Adnkronos) - "L'evoluzione del comportamento dei clienti e la progressiva crescita di aziende, in grado di offrir loro servizi di qualità, rendono possibile un graduale completamento del processo. Questo comporterà anche l'evoluzione di un settore che - con più di 700 operatori - vede oggi una frammentazione non ascrivibile soltanto ad un aumento della concorrenzialità". Lo afferma Stefano, Presidente di, presentando a Parlamento e Governo la Relazione annuale 2019 , aggiungendo che per "garantire efficacia al completamento del processo di liberalizzazione e limitare le criticità che hanno interessato il settore negli ultimi anni, appare auspicabile che la disposizione presente nell'ultimo decreto Milleproroghe, fornisca la definitiva accelerazione al processo di ...

Roma, 17 set. -(Adnkronos) - L'Arera ha rilevato come "dal confronto tra mercato libero e regimi di tutela emerge come i clienti non domestici possano beneficiare di prezzi più bassi acquistando l'ene ...Lo afferma Stefano Besseghini, Presidente di Arera, presentando a Parlamento e Governo la Relazione annuale 2019 , aggiungendo che per “garantire efficacia al completamento del processo di ...Roma, 17, set. (Adnkronos) - "La grave recessione economica che si è determinata e che dispiegherà i suoi effetti anche nei prossimi anni, impone a questa Autorità di porre, nella propria azione, part ...