Barcellona, Vidal si allena regolarmente in attesa dell'Inter (Di giovedì 17 settembre 2020) Arturo Vidal si è allenato regolarmente con il Barcellona questa mattina. Il cileno è sceso in campo agli ordini di mister Koeman, dunque dando un evidente segnale all'Inter, che per il momento ha leggermente mollato la presa. Conte lo aspetta da giorni, ma nelle ultime ore si è registrata una frenata dei nerazzurri che, vorrebbero prima provare a chiudere alcune cessioni. Intanto, i blaugrana se lo tengono stretto e spazzano via voci su buonuscite e accordi per l'addio già trovati.

