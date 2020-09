Barcellona, Suarez potrebbe restare: l’attaccante non vuole perdere un anno di ingaggio (Di giovedì 17 settembre 2020) Sembrano allontanarsi in queste ore le strade di Juventus e Luis Suarez, secondo quanto riportato da “Mundo Deportivo”. La testata spagnola infatti spiega come l’attaccante uruguaiano non voglia rinunciare all’ultimo anno di ingaggio e che sia anche pronto a giocarsi il posto sotto la guida tecnica di Ronald Koeman. Nel frattempo Suarez è stato immortalato da alcuni tifosi mentre entra insieme a Leo Messi all’interno del centro di allenamento del Barcellona. Altra dimostrazione del legame tra i due, per entrambi questa potrebbe essere l’ultima stagione in Catalogna. Il video di Suarez e Messi in macchina insieme Leo y Luis. Messi y Suárez. Felices los 2 ✌️✌️ @Gol @ElGolazoDeGol ... Leggi su sportface (Di giovedì 17 settembre 2020) Sembrano allontanarsi in queste ore le strade di Juventus e Luis, secondo quanto riportato da “Mundo Deportivo”. La testata spagnola infatti spiega come l’attaccante uruguaiano non voglia rinunciare all’ultimodie che sia anche pronto a giocarsi il posto sotto la guida tecnica di Ronald Koeman. Nel frattempoè stato immortalato da alcuni tifosi mentre entra insieme a Leo Messi all’interno del centro di allenamento del. Altra dimostrazione del legame tra i due, per entrambi questaessere l’ultima stagione in Catalogna. Il video die Messi in macchina insieme Leo y Luis. Messi y Suárez. Felices los 2 ✌️✌️ @Gol @ElGolazoDeGol ...

