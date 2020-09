Watch Dogs Legion svela i requisiti di sistema PC anche per 4K e ray tracing

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Nella giornata di oggi, Ubisoft hato pubblicamente idiPC necessari per far girare, l'imminente terzo capitolo della sua saga sandbox.Cercando di offrire il quadro più completo possibile, la compagnia francese ha pubblicatonecessari per attivare il raysia a 1080p che a 4K. Inutile dire che, con questa opzione attivata, il vostro hardware deve essere bello potente.Partiamo dal principio: per far girarea settaggi bassi in 1080p vi basterà possedere una CPU Intel Core-i5 4460/Ryzen 5 1400 e una GPU Nvidia GTX 960/Radeon R9 290X con 4 GB di vRAM e 8 di RAM.Leggi altro...

