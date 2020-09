“Waiting For Columbus” dei Little Feat è una cavalcata rythm’n’blues e funky che lascia senza fiato (Di mercoledì 16 settembre 2020) Per buona parte degli anni 70, diciamo fra i Traffic e la new wave, i Little Feat sono stati il mio gruppo preferito. Un amore lontano, consumato sui vinili, mai incontrato dal vivo, fors’anche idealizzato, ma di certo irripetibile, perché così non suonava – e non ha più suonato – nessuno. C’è un filo comune fra loro, Traffic, Talking Heads, Clash, Santana, Weather Report e altri ancora: sono tutti gruppi frutto di incroci, contaminazioni, eclettismo. Spesso anche di un po’ di sana follìa. Musiche mutanti che partono da un punto e arrivano a tutt’altra destinazione, coinvolgendoti con la forza dell’originalità. Per fare tutto questo, in genere serve un piccolo o grande genio che detti la linea. Nel caso dei Little Feat è ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 16 settembre 2020) Per buona parte degli anni 70, diciamo fra i Traffic e la new wave, isono stati il mio gruppo preferito. Un amore lontano, consumato sui vinili, mai incontrato dal vivo, fors’anche idealizzato, ma di certo irripetibile, perché così non suonava – e non ha più suonato – nessuno. C’è un filo comune fra loro, Traffic, Talking Heads, Clash, Santana, Weather Report e altri ancora: sono tutti gruppi frutto di incroci, contaminazioni, eclettismo. Spesso anche di un po’ di sana follìa. Musiche mutanti che partono da un punto e arrivano a tutt’altra destinazione, coinvolgendoti con la forza dell’originalità. Per fare tutto questo, in genere serve un piccolo o grande genio che detti la linea. Nel caso deiè ...

