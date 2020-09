Vino, export a 2,91 miliardi nel primo semestre 2020 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Stabili USA e Germania mentre crollano le esportazioni verso Regno Unito e Asia. Raggiungono quota 2,91 miliardi di euro le esportazioni di Vino italiano nel primo semestre 2020, in calo del 3,4% rispetto al 2019, anno nel quale per la prima volta l’export aveva superato i 3 miliardi di euro. È quanto emerge dalle elaborazioni dei dati Istat effettuate dall’Osservatorio Qualivita Wine, che rileva altresì una netta differenza tra il primo e il secondo trimestre dell’anno. Il 2020 era infatti iniziato in maniera estremamente positiva rispetto al già ottimo 2019, con un +6,2% nel primo trimestre (1,53 miliardi di euro), mentre da aprile gli effetti del Covid-19 hanno ... Leggi su vinonews24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Stabili USA e Germania mentre crollano le esportazioni verso Regno Unito e Asia. Raggiungono quota 2,91di euro le esportazioni diitaliano nel, in calo del 3,4% rispetto al 2019, anno nel quale per la prima volta l’aveva superato i 3di euro. È quanto emerge dalle elaborazioni dei dati Istat effettuate dall’Osservatorio Qualivita Wine, che rileva altresì una netta differenza tra ile il secondo trimestre dell’anno. Ilera infatti iniziato in maniera estremamente positiva rispetto al già ottimo 2019, con un +6,2% neltrimestre (1,53di euro), mentre da aprile gli effetti del Covid-19 hanno ...

filipposantelli : Meno vino e più meccanica, potrebbe essere una buona idea per spingere l'export italiano in Cina - VinoNews24 : L’export verso il regno unito nel primo semestre fa segnare -4,1%. Abbona (UIV) “Serve paracadute normativo sugli s… - fcamerlengo : RT @StriveMktg: Export Italian Wines, dati primo semestre 2020 ???????? - SusanaAlonso8 : RT @WineNewsIt: '#Vino e #promozione, ripartiamo in #Cina, lanciando #WinetoAsia, guardando all'#Italia con #Wine2Wine'. A WineNews il dg #… - TerredAquesia : RT @WineNewsIt: '#Vino e #promozione, ripartiamo in #Cina, lanciando #WinetoAsia, guardando all'#Italia con #Wine2Wine'. A WineNews il dg #… -

Ultime Notizie dalla rete : Vino export Osservatorio Qualivita Wine: export vino a 2,91 miliardi nel primo semestre Horeca News Accordo CIA e Alibaba.com, volano export per le eccellenze agroalimentare savonesi

Savona / Albenga | Promuovere l’export del Made in Italy agroalimentare, aprendo nuovi canali commerciali online per le aziende associate e favorendo incontri sul web con i buyers di tutto il mondo. Q ...

Accordo CIA-Agricoltori e Alibaba.com, volano export per le eccellenze agroalimentare savonesi

Savona. Promuovere l’export del Made in Italy agroalimentare, aprendo nuovi canali commerciali online per le aziende associate e favorendo incontri sul web con i buyers di tutto il mondo. Questo l’obi ...

EGO International Group, gli scenari futuri per l’export

È il caso della riminese EGO International, compagnia di consulenza aziendale, che guarda con interesse gli sviluppi futuri dell’export e le sue ripercussioni sugli obiettivi e sulle strategie di cres ...

Savona / Albenga | Promuovere l’export del Made in Italy agroalimentare, aprendo nuovi canali commerciali online per le aziende associate e favorendo incontri sul web con i buyers di tutto il mondo. Q ...Savona. Promuovere l’export del Made in Italy agroalimentare, aprendo nuovi canali commerciali online per le aziende associate e favorendo incontri sul web con i buyers di tutto il mondo. Questo l’obi ...È il caso della riminese EGO International, compagnia di consulenza aziendale, che guarda con interesse gli sviluppi futuri dell’export e le sue ripercussioni sugli obiettivi e sulle strategie di cres ...