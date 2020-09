Un posto al sole, anticipazioni 17 settembre: Giulia in crisi (Di mercoledì 16 settembre 2020) Giulia Poggi sarà la vera protagonista della puntata Un posto al sole di giovedì 17 settembre. Le anticipazioni relative a questo episodio, rivelano che la donna dopo essere riuscita a trovare Marcello, avrà un difficile confronto con lui. Subito dopo, entrerà in crisi e proverà sentimenti contrastanti. Nel frattempo, Filippo e Serena si appresteranno ad affrontarsi in un’aula di tribunale per la separazione e la crisi tra loro non accennerà a diminuire. I due, infatti, non riusciranno a mettersi d’accordo su nulla. Infine, Cotugno riceverà una buona notizia che però rischierà di ritorcerglisi contro. Un posto al sole, trama 17 settembre: ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 16 settembre 2020)Poggi sarà la vera protagonista della puntata Unaldi giovedì 17. Lerelative a questo episodio, rivelano che la donna dopo essere riuscita a trovare Marcello, avrà un difficile confronto con lui. Subito dopo, entrerà ine proverà sentimenti contrastanti. Nel frattempo, Filippo e Serena si appresteranno ad affrontarsi in un’aula di tribunale per la separazione e latra loro non accennerà a diminuire. I due, infatti, non riusciranno a mettersi d’accordo su nulla. Infine, Cotugno riceverà una buona notizia che però rischierà di ritorcerglisi contro. Unal, trama 17: ...

LucyMilano92 : RT @TusciaP: La nuova scuola che verrà imposta da un presidente mafioso e da una ministressa della Pubblica Istruzione in cerca di un posto… - TusciaP : La nuova scuola che verrà imposta da un presidente mafioso e da una ministressa della Pubblica Istruzione in cerca… - Notiziedi_it : Un Posto al Sole, anticipazioni dal 20 al 26 settembre 2020: ansia da separazione per Serena e Filippo - CosenzaChannel : Il giornalista potrebbe sciogliere le ultime riserve a breve. Si pensa a investire su una soap tutta calabrese. - gambato_michela : Foto appena pubblicata @ Ristorante Pizzeria Un Posto Al Sole -