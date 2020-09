Un Parlamento di soldatini. "Cosa succede se vince il Sì". Sorgi, effetti collaterali | Video (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il primo e più sicuro effetto di una vittoria del Sì al referendum? Trasformare il Parlamento in una caserma. Marcello Sorgi, editorialista de La Stampa, interviene a Stasera Italia in collegamento con Barbara Palombelli e delinea uno scenario inquietante. "La probabile vittoria del Sì e il taglio di un terzo dei parlamentari farà Sì che che i parlamentari diventeranno più disciplinati, perché per molti di loro questo sarà l'ultimo giro". Insomma, alla Camera e al Senato dominerà la paura e per garantirsi la ricandidatura molti onorevoli si trasformeranno in "yesman", signorSì pronti ad eseguire qualsiasi ordine calato dall'alto. Esattamente l'opposto della democrazia parlamentare, insomma. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il primo e più sicuro effetto di una vittoria del; al referendum? Trasformare ilin una caserma. Marcello, editorialista de La Stampa, interviene a Stasera Italia in collegamento con Barbara Palombelli e delinea uno scenario inquietante. "La probabile vittoria del; e il taglio di un terzo dei parlamentari farà; che che i parlamentari diventeranno più disciplinati, perché per molti di loro questo sarà l'ultimo giro". Insomma, alla Camera e al Senato dominerà la paura e per garantirsi la ricandidatura molti onorevoli si trasformeranno in "yesman", signor; pronti ad eseguire qualsiasi ordine calato dall'alto. Esattamente l'opposto della democrazia parlamentare, insomma. ...

antoninogiunta3 : RT @DossiCarla: 'Taglio lineare dei parlamentari e nessuna modifica al bicameralismo perfetto' tanto per avere in Parlamento solo bravi, po… - LucaFrassineti : RT @DossiCarla: 'Taglio lineare dei parlamentari e nessuna modifica al bicameralismo perfetto' tanto per avere in Parlamento solo bravi, po… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @DossiCarla: 'Taglio lineare dei parlamentari e nessuna modifica al bicameralismo perfetto' tanto per avere in Parlamento solo bravi, po… - sandroarca55 : RT @DossiCarla: 'Taglio lineare dei parlamentari e nessuna modifica al bicameralismo perfetto' tanto per avere in Parlamento solo bravi, po… - gigioLuc : RT @DossiCarla: 'Taglio lineare dei parlamentari e nessuna modifica al bicameralismo perfetto' tanto per avere in Parlamento solo bravi, po… -

Ultime Notizie dalla rete : Parlamento soldatini REFERENDUM | Italiani all'estero, solo MAIE e USEI in campagna elettorale: ma i soldatini di partito chi li ha visti? Italia chiama Italia REFERENDUM | Italiani all’estero, solo MAIE e USEI in campagna elettorale: ma i soldatini di partito chi li ha visti?

E’ scaduto ieri il termine entro il quale gli italiani all’estero potevano votare per il referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari. Durante tutti questi giorni ne abbiamo lette e sentite ...

Rischio tsunami sui 5 Stelle. Ecco chi tradirà con il "No"

Nel pieno della campagna elettorale per il referendum consultivo, le crepe dentro il M5S si fanno sempre più evidenti. Sono soltanto sette i politici grillini che pubblicamente hanno annunciato che vo ...

E’ scaduto ieri il termine entro il quale gli italiani all’estero potevano votare per il referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari. Durante tutti questi giorni ne abbiamo lette e sentite ...Nel pieno della campagna elettorale per il referendum consultivo, le crepe dentro il M5S si fanno sempre più evidenti. Sono soltanto sette i politici grillini che pubblicamente hanno annunciato che vo ...