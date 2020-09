Trasporto aereo, allarme IATA su liquidità (Di mercoledì 16 settembre 2020) (Teleborsa) – Non è certo mistero che le compagnie aeree sono in ginocchio a causa della crisi innescata dalla pandemia. La stagione estiva non ha fatto certo registrare numeri record, anzi e su quella autunnale c’è l’incognita di un’eventuale seconda ondata o comunque di uno scenario che sul fronte degli spostamenti resta ancora molto incerto. Come sempre a scattare la fotografia tutt’altro che incoraggiante ci pensano i numeri: secondo i dati diffusi da Eurocontrol, l’agenzia europea per il Trasporto aereo, riportati dal Sole24Ore, i voli sono stati il 55% in meno rispetto al 2019, con un impatto negativo sul fatturato per 420 milioni di euro. Non stanno meglio gli aeroporti che finora hanno perso il 64% dei passeggeri e il 67% del fatturato rispetto allo scorso anno mentre il 35% degli aerei ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 16 settembre 2020) (Teleborsa) – Non è certo mistero che le compagnie aeree sono in ginocchio a causa della crisi innescata dalla pandemia. La stagione estiva non ha fatto certo registrare numeri record, anzi e su quella autunnale c’è l’incognita di un’eventuale seconda ondata o comunque di uno scenario che sul fronte degli spostamenti resta ancora molto incerto. Come sempre a scattare la fotografia tutt’altro che incoraggiante ci pensano i numeri: secondo i dati diffusi da Eurocontrol, l’agenzia europea per il, riportati dal Sole24Ore, i voli sono stati il 55% in meno rispetto al 2019, con un impatto negativo sul fatturato per 420 milioni di euro. Non stanno meglio gli aeroporti che finora hanno perso il 64% dei passeggeri e il 67% del fatturato rispetto allo scorso anno mentre il 35% degli aerei ...

