Tommaso Zorzi costretto ad abbandonare la casa del Grande Fratello VIP (Di mercoledì 16 settembre 2020) Fino a quando era lì, nella social room, a cinguettare in totale libertà sugli usi e costumi degli altri inquilini, Tommaso Zorzi si sentiva terribilmente a suo agio. D’accordo, avvertiva un po’ quella sensazione di freddo, ma chi non ha mai sofferto l’aria condizionata impostata a una temperatura troppo bassa (basta solo avvicinarsi al banco frigo quando si è al supermercato per capire di cosa stiamo parlando). Purtroppo però, per Zorzi non era soltanto un problema di aria gelida. Nella giornata di ieri, infatti, l’ex star di Riccanza ha dovuto abbandonare momentaneamente la casa del Grande Fratello VIP 5 dopo il persistere dei problemi legati a una presunta sinusite. Tommaso Zorzi ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 16 settembre 2020) Fino a quando era lì, nella social room, a cinguettare in totale libertà sugli usi e costumi degli altri inquilini,si sentiva terribilmente a suo agio. D’accordo, avvertiva un po’ quella sensazione di freddo, ma chi non ha mai sofferto l’aria condizionata impostata a una temperatura troppo bassa (basta solo avvicinarsi al banco frigo quando si è al supermercato per capire di cosa stiamo parlando). Purtroppo però, pernon era soltanto un problema di aria gelida. Nella giornata di ieri, infatti, l’ex star di Riccanza ha dovutomomentaneamente ladelVIP 5 dopo il persistere dei problemi legati a una presunta sinusite....

trash_italiano : Tommaso Zorzi isolato dagli altri coinquilini per via di un altro tampone? Lo sfogo andato in onda (per sbaglio?)… - GrandeFratello : Dopo aver effettuato i regolari controlli medici, Tommaso Zorzi è rientrato nella Casa. #GFVIP - davidemaggio : Tommaso Zorzi è (per ora) fuori dalla casa del #GFVIP. - Martini14Emma : RT @GrandeFratello: Dopo aver effettuato i regolari controlli medici, Tommaso Zorzi è rientrato nella Casa. #GFVIP - louxsunshinee : RT @simacheansia: tutti d’accordo che questa è la posizione perfetta per dormire? Tommaso Zorzi è sempre una certezza #GFVIP https://t.co… -