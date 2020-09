Spezzatino al sugo con piselli (Di mercoledì 16 settembre 2020) Lo è una ricetta tradizionale e classica. Si può utilizzare per ogni occasione, anche un semplice pranzo della domenica in famiglia. La ricetta è facile e abbastanza veloce da preparare, vediamola insieme Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News Bocconcini di vitello: 600grSalsa di pomodoro: 250 mlpiselli surgelati o in scatola: 300 gr.Vino bianco secco: mezzo bicchiereMezza cipolla1 gambo di sedano1 carotaPeperoncino a piacereSale q.b.Farina di tipo 00Olio evo q.b.Per preparare lo Spezzatino al sugo con i piselli iniziamo dalla preparazione del brodo di carne: quindi se non avete voglia di prepararlo mettete un pentolino sul fuoco con l’acqua e aggiungete il dado per il brodo e poi portate ad ebollizione. Se invece avete voglia di preparare il brodo mettete ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 16 settembre 2020) Lo è una ricetta tradizionale e classica. Si può utilizzare per ogni occasione, anche un semplice pranzo della domenica in famiglia. La ricetta è facile e abbastanza veloce da preparare, vediamola insieme Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News Bocconcini di vitello: 600grSalsa di pomodoro: 250 mlsurgelati o in scatola: 300 gr.Vino bianco secco: mezzo bicchiereMezza cipolla1 gambo di sedano1 carotaPeperoncino a piacereSale q.b.Farina di tipo 00Olio evo q.b.Per preparare loalcon iiniziamo dalla preparazione del brodo di carne: quindi se non avete voglia di prepararlo mettete un pentolino sul fuoco con l’acqua e aggiungete il dado per il brodo e poi portate ad ebollizione. Se invece avete voglia di preparare il brodo mettete ...

