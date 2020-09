Romina Power, il VIDEO in difesa di una cosa che ama molto (Di mercoledì 16 settembre 2020) Romina Power pubblica un VIDEO per sensibilizzare i suoi followers su un tema che le sta molto a cuore. Risposta positiva dal web. Americana di nascita, ma pugliese di adozione, Romina Power è molto attenta a tutto ciò che riguarda il mantenimento del fragile e meraviglioso ecosistema salentino. Un’attenzione che le deriva sicuramente dalla sua … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 16 settembre 2020)pubblica unper sensibilizzare i suoi followers su un tema che le staa cuore. Risposta positiva dal web. Americana di nascita, ma pugliese di adozione,attenta a tutto ciò che riguarda il mantenimento del fragile e meraviglioso ecosistema salentino. Un’attenzione che le deriva sicuramente dalla sua … L'articolo proviene da YesLife.it.

davided81 : La Contessa De Blanck dovrebbe iniziare ad indossare solo kaftani disegnati da Mara Venier come Romina Power #GFVip #GFvip5 - RTMManduria : Continua la battaglia di Romina Power contro lo scarico a mare - GammaStereoRoma : Al Bano & Romina Power - Raccogli l'attimo - radiolisola : #NowPlaying: Al Bano & Romina Power - Felicità - lavocemanduria : No scarico a mare, il video appello di Romina Power: 'venite per favore, bisogna fare qualcosa'… -