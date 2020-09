Riccardo e Ida game over fuori Uomini e Donne | Cambio vita (Di mercoledì 16 settembre 2020) Uomini e Donne è ripreso, ma i telespettatori si sentono orfani della coppia Ida-Riccardo, le cui vicende li hanno appassionati. Ida Platano e Riccardo Guarnieri si erano conosciuti e innamorati al Trono over: si sono presi e lasciati e a un certo punto sembrava fossero sul punto di sposarsi. Invece la data delle nozze non … L'articolo Riccardo e Ida game over fuori Uomini e Donne Cambio vita proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 16 settembre 2020)è ripreso, ma i telespettatori si sentono orfani della coppia Ida-, le cui vicende li hanno appassionati. Ida Platano eGuarnieri si erano conosciuti e innamorati al Trono: si sono presi e lasciati e a un certo punto sembrava fossero sul punto di sposarsi. Invece la data delle nozze non … L'articoloe Idaproviene da www.meteoweek.com.

gesch96 : La canzone di Ida e Riccardo “questo amore è una camera a gas” #UominieDonne - PAOjonevaLA : E ne decantava le doti quando Riccardo non si concedeva ad Ida - Mariya25802258 : RT @Depeched85: Vi ricordate quando Roberta si faceva trombare da Riccardo e diceva sorridendo ad Ida 'Con me sarà diverso?' e invece è sta… - Depeched85 : Vi ricordate quando Roberta si faceva trombare da Riccardo e diceva sorridendo ad Ida 'Con me sarà diverso?' e inve… - gesch96 : LO AMMETTO, mi mancano Ida e Riccardo a questo punto #UominieDonne -