Referendum | Di Maio sferza il ‘fronte del no’ | “L’unico avversario sincero è Costacurta”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti“La campagna elettorale in Campania ha sempre un sapore deja vu visto che a ogni elezioni i candidati sono sempre gli stessi. Valeria, dunque, è l’unica reale alternativa alla vecchia e più vecchia politica di questa regione”. A Benevento è il giorno di Luigi Di. Il ministro degli Esteri sceglie il corso Garibaldi come location della sua iniziativa. Al suo fianco c’è Valeria Ciarambino, la sfidante pentastellata del presidente De Luca, ad attenderlo i candidati locali, alcuni amministratori grillini e decine di simpatizzanti. Pochi giorni ancora e si apriranno le porte dei seggi: in palio il governo di Palazzo Santa Lucia. Nei pensieri del titolare della Farnesina, però, c’è soprattutto ilsul taglio dei parlamentari. Non per niente, il ...