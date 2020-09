PS5: prezzo e data di uscita annunciati! (Di mercoledì 16 settembre 2020) Era l'annuncio tanto atteso ed è finalmente arrivato: PS5 ha un prezzo e una data di uscita ufficiali!L'annuncio è arrivato quasi in chiusura dell'evento prima di una sorpresa davvero molto gradita di cui vi parliamo in seguito. Ma non perdiamoci in ciance, ecco quanto annunciato durante l'evento di PS5:Sony non si è spinta fino ai €449 rumoreggiati da alcuni ma ha pareggiato Xbox Series X nella sua versione con il lettore proponendo una edizione All-Digital che a €100 in meno potrebbe fare gola a molti.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 16 settembre 2020) Era l'annuncio tanto atteso ed è finalmente arrivato: PS5 ha une unadiufficiali!L'annuncio è arrivato quasi in chiusura dell'evento prima di una sorpresa davvero molto gradita di cui vi parliamo in seguito. Ma non perdiamoci in ciance, ecco quanto annunciato durante l'evento di PS5:Sony non si è spinta fino ai €449 rumoreggiati da alcuni ma ha pareggiato Xbox Series X nella sua versione con il lettore proponendo una edizione All-Digital che a €100 in meno potrebbe fare gola a molti.Leggi altro...

