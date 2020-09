Programmi TV di stasera, mercoledì 16 settembre 2020. Su Rai2 ultimo appuntamento con «The Good Doctor» (Di mercoledì 16 settembre 2020) Freddie Highmore in The Good Doctor Rai1, ore 21.35: Ulisse – Il piacere della scoperta – Nuova Stagione Riprendono i fantastici viaggi di Ulisse – Il piacere della Scoperta. Nella puntata intitolata Sotto il cielo di Roma i telespettatori potranno guardare la capitale da un’altra prospettiva ritrovando Alberto Angela nei luoghi più affascinanti ed emblematici della città. Piazze, strade, edifici, chiese appariranno diversi, come se li vedessimo per la prima volta. Si scopriranno la grandezza e la maestosità di numerosi luoghi spesso ignoti ai turisti e agli stessi romani. Alberto Angela si muoverà dalla cima della chiesa di Trinità dei Monti a piazza del Popolo e poi al Vittoriano, il monumento che più impressiona chi viene a Roma per la prima volta e che sembra voler abbracciare la ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 16 settembre 2020) Freddie Highmore in TheRai1, ore 21.35: Ulisse – Il piacere della scoperta – Nuova Stagione Riprendono i fantastici viaggi di Ulisse – Il piacere della Scoperta. Nella puntata intitolata Sotto il cielo di Roma i telespettatori potranno guardare la capitale da un’altra prospettiva ritrovando Alberto Angela nei luoghi più affascinanti ed emblematici della città. Piazze, strade, edifici, chiese appariranno diversi, come se li vedessimo per la prima volta. Si scopriranno la grandezza e la maestosità di numerosi luoghi spesso ignoti ai turisti e agli stessi romani. Alberto Angela si muoverà dalla cima della chiesa di Trinità dei Monti a piazza del Popolo e poi al Vittoriano, il monumento che più impressiona chi viene a Roma per la prima volta e che sembra voler abbracciare la ...

SpettacoloNews1 : Cosa guardare stasera in TV: i programmi di mercoledì 16 settembre - - lavocedelcinema : ?? I programmi di oggi @lavocedelcinema - zazoomblog : Programmi TV cosa guardare stasera 16 settembre - #Programmi #guardare #stasera - costagiusy : @matteosalvinimi @diMartedi È abituato a monologhi dalla serie: me la canto e me la suono da solo Stasera dicono… - Valerio864dd : @Curenna Non lo sapevo nemmeno io?? stasera avrò cambiato 27 programmi ?? -