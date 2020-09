SimoPillon : Ovviamente secondo la stampa il clandestino che ha uccisi don Roberto ha 'problemi psichiatrici', come la tipa che… - Ticinonline : Problemi psichiatrici dietro al #delitto: «Non aveva tutte le rotelle a posto» #morges - FrancescoLodi6 : È evidente che chi commenta quello che è successo a don Roberto dicendo 'hanno tutti problemi psichiatrici?!2!2?11'… - Rossana86448038 : RT @Rossana86448038: Il tunisino che ha ucciso il prete ha problemi psichiatrici detto da chi ha stancato di voler difendere sempre queste… - gerlin_daniela : RT @SimoPillon: Ovviamente secondo la stampa il clandestino che ha uccisi don Roberto ha 'problemi psichiatrici', come la tipa che ha aggre… -

Ultime Notizie dalla rete : Problemi psichiatrici

Rep

Ci sono aspetti della pandemia di cui non si parla tanto. Sono risvolti che rimangono invisibili a chi non li vive in prima persona, almeno così è stato fino ad ora. Con il passare dei mesi qualcosa s ...Un'ex scuola materna trasformata in Centro di Salute Mentale. Sempre restando un luogo in cui fare comunità, intessere relazioni, ma anche dove poter intraprendere percorsi terapeutici e cogliere oppo ...La leggerezza della politica a uso e consumo dei social network si evince dal modo in cui è stata trattata la morte di don Roberto Malgesini, il prete di 51 anni della diocesi di Como che questa matti ...