Patrizia De Blanck, è polemica: Malgioglio interviene, consiglio a Signorini (Di mercoledì 16 settembre 2020) Patrizia De Blanck è una delle protagoniste indiscusse di questo Grande Fratello Vip. In questi primi due giorni nella Casa ha già regalato al mondo del Web infinite clip e gif, per la gioia degli internauti. Ma non mancano i pochi sempre pronti a storcere il naso, seguendo la diretta. E infatti la Contessa del … L'articolo Patrizia De Blanck, è polemica: Malgioglio interviene, consiglio a Signorini proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 16 settembre 2020)Deè una delle protagoniste indiscusse di questo Grande Fratello Vip. In questi primi due giorni nella Casa ha già regalato al mondo del Web infinite clip e gif, per la gioia degli internauti. Ma non mancano i pochi sempre pronti a storcere il naso, seguendo la diretta. E infatti la Contessa del … L'articoloDe, èproviene da Gossip e Tv.

trash_italiano : Signori autori, io per la prima puntata avrei rinchiuso insieme Patrizia De Blanck e Denis Dosio. #GFVIP - trash_italiano : #GFVIP: Patrizia De Blanck si spoglia in diretta davanti alle telecamere durante il collegamento con #Pomeriggio5 [… - trash_italiano : La risata di Patrizia De Blanck è ora un meme vocale sull'APP Trash Italiano ?? #GFVIP - ItaliaConAngeT : RT @bad4tlove_: Io nella vita volevo essere Patrizia De Blanck e invece sono Fausto Leali. #gfvip - __lindbergh : Non sono pronto a ritrovarmi Patrizia De Blanck ovunque e per tutto il giorno, su ogni social, da mo a dicembre. Fe… -